Затримані облаштовували схованки з комплектуючими до вибухівки

Контррозвідка СБУ викрила російську агентурну мережу на заході України, учасниками якої виявилися 20-річний харків’янин та двоє підлітків з Рівненщини. Вони готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв для терактів у регіоні.

Як повідомили у п’ятницю, 28 листопада, в СБУ Львівщини, завдання російських спецслужб порізно один від одного виконували 20-річний харків’янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Після вербування окупанти використовували їх втемну під виглядом виконання кур’єрських замовлень.

«Як встановило розслідування, всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. За обіцянку швидкого заробітку вони облаштовували схованки з комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв, які у подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів», – розповіли в СБУ.

CБУ викрила трьох завербованих українців, які готували схрони

Так неповнолітня отримала від куратора з Росії геолокацію тайника, з якого дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою адресою. При цьому росіяни запевняли дівчину, що вона мала справу не зі складовими для бомби, а звичайними радіоантенами.

Інший фігурант – мешканець Харкова – за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схрону протипіхотну міну, дістав з неї пластид, розділив на частини та заклав у нову схованку. Далі 17‑річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до різних тайників, які визначили йому російські спецслужбісти.

Контррозвідка СБУ викрила всіх трьох фігурантів та завчасно нейтралізувала ворожі схрони.