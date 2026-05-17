Безпілотники атакували наливну станцію нафтопродуктів «Солнечногорська»

У ніч на неділю, 17 травня, у Росії пролунали вибухи на тлі атаки БпЛА. Як зазначив радник міністра оборони Сергій Стерненко, на Московську область здійснили наймасштабнішу атаку від початку війни.

«На Московську область здійснено наймасштабнішу атаку від початку війни. Але далі будуть і більші. І на саму Москву теж. Всьому свій час», – написав Стерненко.

Міноборони Росії заявило про атаку нібито 586 українських безпілотників, з яких близько 130 летіли на Москву.

За даними OSINT-аналітиків Telegram-каналу ASTRA, одне із загорянь сталося на території технопарку «Елма». На його території розміщені підприємства, пов’язані з електронікою, оптикою, інформаційними технологіями та науковими розробками. Комплекс об’єднує понад 150 компаній і займає значну територію в Зеленограді.

За даними телеграм-каналу Exilenova+, під удар міг потрапити й завод «Ангстрем» – одне з найстаріших підприємств Росії у сфері виробництва мікросхем і напівпровідників, продукція якого використовується у військовій промисловості РФ.

Крім того, безпілотники атакували наливну станцію нафтопродуктів «Солнечногорська» в Московській області. Тимчасово призупиняв роботу й аеропорт «Шереметьєво», де очевидці повідомляли про пожежу та густий дим поблизу летовища.

За словами мера Москви Сєргєя Собяніня, в російській столиці поранення отримали 12 людей. Зокрема, біля Московського НПЗ постраждала зміна будівельників, але нібито робота заводу не порушена.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 16 травня, безпілотники атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї Росії. Після ударів на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.