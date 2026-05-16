У лікарні помер працівник «Нафтогазу», який отримав поранення під час російського обстрілу 5 травня

На Полтавщині у лікарні помер співробітник «Нафтогазу» Сергій Клименко, який отримав поранення внаслідок російської атаки в ніч на 5 травня. Про це у суботу, 16 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Групи «Нафтогаз».

Загиблий – 59-річний машиніст холодильних установок. Він отримав важкі поранення внаслідок російського удару по об’єкту газовидобутку у Полтавському районі.

«Лікарі до останнього боролися за його життя. Сергій переніс багато операцій, але травми виявилися несумісними з життям», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що внаслідок російського обстрілу загинули четверо співробітників «Нафтогазу» – Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб. Ще семеро працівників компанії наразі перебувають у лікарнях.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від російських обстрілів загинули 324 працівники «Нафтогазу».

Нагадаємо, в ніч на 5 травня росіяни ракетами та ударними безпілотниками атакували Полтавську область. Під обстріл потрапили об’єкт газовидобутку та залізнична інфраструктура. Після прибуття рятувальників на місце атаки окупанти завдали повторного ракетного удару. Загалом внаслідок обстрілу загинули двоє співробітників ДСНС та четверо працівників «Нафтогазу».