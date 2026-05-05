Більш ніж половина постраждалих - рятувальники, які прибули для ліквідації пожежі

У вівторок, 5 травня, російські окупанти атакували ракетами та дронами Полтавську область. Внаслідок ударів на двох локаціях є загиблі та поранені, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Про рух швидкісної цілі на Полтавщину у пресслужбі Повітряних сил повідомили близько 03:00. До того, близько півночі, військові попередили про рух безпілотників у регіоні.

За словами голови ОВА, росіяни атакували Полтавський район, там зафіксували влучання та падіння уламків на двох локаціях. Він повідомив, що внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство та залізнична інфраструктура в районі.

«Станом на цю годину відомо про чотирьох загиблих. Співчуття рідним та близьким. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості», – повідомив Дяківнич.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни атакували обʼєкт газовидобутку. Вже після того, як туди прибули працівники ДСНС для ліквідації масштабної пожежі, окупанти завдали повторного удару ракетою.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників – Герой України Віктор Кузьменко та пожежник Дмитро Скриль.

«23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя», – повідомив Клименко.

Доповнено 13:10. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 37 людей, повідомили у компанії «Нафтогаз».

Через нічну атаку виникли перебої з газопостачанням у майже 3500 абонентів.

Нагадаємо, 3 травня росіяни влучили у студентський гуртожиток Дніпровського університету. Внаслідок удару загинув 19-річний студент, 11 мешканців отримали поранення.