Коригувальницю, яка переховувала росіянина, затримали

На Донеччині Служба безпеки України разом із підрозділами ЗСУ затримала російську коригувальницю, яка наводила російські удари на Лиман. У будинку в неї виявили російського солдата, якого ліквідували, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 25 травня.

За даними слідства, військовий 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії ЦВО РФ із позивним «Шаман» проник на територію Лимана на Донеччині для розвідки позицій Сил оборони. Там він встановив зв’язок з місцевою безробітною жінкою, яка згодом переховувала росіянина у своєму будинку.

Пізніше росіянин залучив жінку до коригування вогню по українських військах на території Лимана. Для збирання інформації коригувальниця під виглядом прогулянок обходила місцевість та фіксувала місця базування ЗСУ. Геолокації потенційних цілей вона передавала російському бойовику, який по рації передавав інформацію своєму командуванню.

СБУ завчасно задокументувала ворожу розвідку та провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана. Коригувальницю затримали за місцем її проживання.

«Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Російську агентку помістили під варту та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.