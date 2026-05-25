Під час обшуків у спільників знайшли компоненти для саморобної вибухівки

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок неповнолітній, яка разом із сестрою та її співмешканцем на замовлення російських спецслужб підпалювала сільради у Кам’янець-Подільському районі та готувала теракт проти місцевих депутатів. За скоєне дівчині призначили чотири роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 19 травня, у лютому 2025 року сестра обвинуваченої почала листування у телеграмі з представником спецслужб Росії. Він запропонував за гроші підпалювати будівлі органів місцевого самоврядування у Кам’янець-Подільському районі. За даними слідства, за кожен підпал виконавцям обіцяли від 25 до 75 тис. грн. Куратор надсилав інструкції щодо виготовлення запалювальних сумішей, відеофіксації підпалів, конспірації та втечі з місця злочину.

До підготовки терактів 24-річна жінка залучила свою неповнолітню сестру та 57-річного співмешканця. Спершу вони планували підпалити Орининську сільраду, однак згодом обрали будівлю Зіньковецької сільської ради. Упродовж лютого спільники купували бензин, рідину для розпалювання, балаклави, рукавиці, лом та інші засоби. Також вони проводили розвідку біля адмінбудівель, перевіряли наявність камер спостереження та погоджували об’єкти з російським куратором.

27 лютого 2025 року група приїхала до будівлі Зіньковецької сільради автомобілем «ЗАЗ Sens». Чоловік намагався виламати вікно ломом, а жінка облила фасад і вікно запалювальною сумішшю та підпалила будівлю. Неповнолітня у цей час знімала пожежу на телефон для звіту куратору. Після цього вони отримали від замовника понад 30 тис. грн на банківські картки.

За аналогічною схемою 9 березня вони підпалили будівлю Орининської сільської ради. Внаслідок пожежі були пошкоджені меблі, техніка, вікна та внутрішнє оздоблення приміщення.

Окрім підпалів, спільники створювали анонімні сторінки у фейсбуці та проводили опитування щодо підтримки місцевих політиків. Слідство вважає, що таким чином вони збирали інформацію про суспільні настрої на замовлення російських спецслужб.

Наприкінці березня 2025 року обвинувачені винайняли житло, де почали виготовляти вибуховий пристрій та підшукувати об’єкт для майбутнього теракту. Також вони збирали інформацію про Кам’янець-Подільську міськраду та автомобілі місцевих депутатів. 28 березня 2025 року співробітники СБУ провели обшук і припинили підготовку нового теракту.

Суддя Юрій Мантуляк визнав неповнолітню винною у підготовці та вчиненні терористичних актів, а також у незаконному виготовленні вибухового пристрою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 263-1 КК України). Їй призначили чотири роки позбавлення волі без конфіскації майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.