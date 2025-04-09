Правоохоронці затримали агентів ФСБ під час виготовлення саморобної вибухівки на Хмельниччині

Правоохоронці викрили двох мешканців Хмельниччини, які на замовлення росіян готували теракти проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради. За державну зраду їм загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 9 квітня пресслужба СБУ.

За даними слідства, росіяни завербували 24-річну місцеву наркозалежну, яка шукала легких заробітків у Телеграм-каналах. Жінці дали «тестове» завдання – підпалити три адмінбудівлі сільрад на території регіону. Підозрювана залучила до справи свого 57-річного співмешканця, який в ролі водія супроводжував агентку на потрібні об’єкти.

В орендованій квартирі у центрі міста пара виготовила саморобні вибухові пристрої, які мала закласти під автомобілі потенційних жертв і підірвати.

«У такий спосіб росіяни планували дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити панічні настрої серед місцевих жителів. Під час обшуків у затриманих вилучили складники для вибухівки та мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ», – зазначають в СБУ.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.