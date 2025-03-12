Підозрюваний встановив камеру на своєму будинку біля війського аеродрому й надав віддалений доступ для росіян

Правоохоронці викрили 30-річного мешканця Старокостянтинова, який на замовлення росіян шпигував за військовим аеродромом і готував теракт поблизу місцевого ТЦК. За державну зраду чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 12 березня пресслужба СБУ.

За даними слідства, росіяни завербували 30-річного жителя Хмельниччини, коли він шукав легких заробітків у Telegram-каналах. Оскільки чоловік проживав неподалік війського аеродрому, він погодився за гроші встановити відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського ГРУ.

«Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК. Щоб здійснити теракт, зрадник отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з підручних засобів та мобільного телефону», – зазначають в СБУ.

За інформацією правоохоронців, російська спецслужба планувала віддалено підірвати вибухівку разом із підозрюваним. Під час обшуків у мешканця Старокостянтинова вилучили мобільні телефони із доказами його співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.