Інцидент стався 30 квітня на вул. Гната Хоткевича, 62

У Львові суд оштрафував жінку, яка викликала поліцію через нібито викрадення її автомобіля. Насправді вона забула, де його припаркувала.

Як йдеться у постанові суду, інцидент стався 30 квітня на вул. Гната Хоткевича, 62. Леся Копій зателефонувала на лінію «102» та повідомила про незаконне заволодіння її транспортним засобом. Правоохоронці зареєстрували виклик та почали перевірку, однак згодом жінка самостійно знайшла автомобіль.

Під час розгляду справи вона не заперечувала своєї провини та пояснила, що дійсно звернулася до поліції, бо не могла пригадати, де залишила транспортний засіб. У суді жінка щиро розкаялася та просила суворо її не карати.

Сихівський районний суд Львова визнав винною Лесю Копій у завідомо неправдивому виклику поліції за статтею 183 КУпАП. Їй призначили штраф – 850 грн. Окрім цього, вона має сплатити понад 665 грн судового збору.

У постанові суду зазначено, що неправдиві виклики екстрених служб є адміністративним правопорушенням і можуть призводити до відволікання правоохоронців від реальних викликів.