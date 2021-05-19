Автомобіль 57-річного львів’янина знайшли біля сусіднього будинку

57-річний львів’янин заявив про викрадення свого автомобіля, однак виявилось, що чоловік просто забув, де припаркувався. Тепер йому загрожує штраф за неправдивий виклик поліції.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, 57-річний чоловік заявив про викрадення свого авто Opel Astra на вул. Виговського 18 травня. Він розповів, що припаркував авто приблизно о 15:00 за вказаною адресою, а, вийшовши з будинку, побачив, що авто зникло.

Патрульні поспілкувавшись із власником авто та почали обстежувати прилеглі території. Автомобіль знайшли біля сусіднього будинку. 57-річний чоловік сказав, що він саме там його й припаркував, але забув про це. У поліції ZAXID.NET уточнили, що власник авто був тверезим.

Поліцейські склали постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП, що передбачає до 119 грн штрафу.