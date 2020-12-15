Чоловік вже має судимості за пограбування

У центрі Львова рецидивіст пограбував чоловіка. Однак його відстежив очевидець злочину і викликав поліцію. Коли грабіжника знайшли, він ховався біля смітників і вдав, ніби йому погано.

Інцидент трапився 14 грудня близько 21:00 на вулиці Дорошенка у дворі будинку. Нападник з-за спини вдарив по голові 50-річного львів'янина, вирвав у нього сумку і почав втікати. Чоловік, який став очевидцем події, побіг за нападником, паралельно телефонуючи у поліцію.

«Патрульні почали обстежувати території і виявили схожу особу за смітниками на вулиці Банковій. Чоловік сказав, що йому просто погано і він тут присів відпочити. Громадянин помітно хвилювався. Поруч з ним лежала викрадена сумка. Затриманим виявився раніше судимий за пограбування та зберігання холодної зброї 41-річний львів'янин», — розповіли у патрульній поліції Львова.

Потерпілому надали медичну допомогу, від шпиталізації він відмовився. Чоловік упізнав свої речі та нападника.

фото поліції

Затриманого передали слідчо-оперативній групі Галицького відділу поліції. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання. За ст.2 ст.186 ККУ (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) передбачено позбавлення волі від чотирьох до шести років.