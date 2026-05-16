На Закарпатті суд визнав винним 46-річного чоловіка, який намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячної дитини під виглядом усиновлення. Йому призначили максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у суботу, 16 травня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловік раніше працював вихователем в одному з місцевих інтернатів. Він планував заробити близько 25 тис. доларів на незаконному переправленні хлопчика за кордон. Фігурант домовився з жінкою із Житомира, яка опинилася у складних життєвих обставинах. За 5 тис. доларів вона погодилася віддати дитину нібито для усиновлення в Іспанії.

Чоловік кілька разів зустрічався з жінкою, фотографував дитину та надсилав фото потенційним «замовникам». Для реалізації схеми він також підготував необхідні документи, пояснив матері порядок перетину кордону та супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті.

Його затримали у червні 2023 року на пункті пропуску «Малі Селменці» під час спроби виїхати за межі України з немовлям. Відтоді чоловік перебував під вартою.

Також повідомляється, що раніше цього ж закарпатця засудили у справі про привласнення понад 6,3 млн грн державної допомоги, призначеної родині загиблого військовослужбовця. За даними слідства, він користувався довірою родини як хрещений батько загиблого та переводив кошти на власні рахунки.