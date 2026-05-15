Водночас в шкільних буфетах продають шкідливу продукцію без погодження асортименту з фахівцями

Фахівці Львівського міського управління Держпродспоживслужби спільно з представниками управління освіти ЛМР провели комісійні обстеження закладів загальної середньої освіти щодо організації харчування учнів і виявили низку порушень та проблем. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Держпродспоживслужби у Львові.

За результатами обстежень:

57,5% харчоблоків потребують капітального ремонту;

40% потребують оновлення технологічного обладнання;

20% потребують заміни холодильного обладнання.

Окрім того, фахівці виявили, що в жодному з перевірених закладів асортимент буфетної продукції не був погоджений з Держпродспоживслужбою. У більшості шкільних буфетів продаються продукти з надмірним вмістом цукру, синтетичними барвниками та ароматизаторами, а також кава, кавові напої, сендвічі, хот-доги та вироби із замороженого тіста.

«Такі факти суперечать основним принципам реформи шкільного харчування, метою якої є забезпечення дітей безпечним, якісним, корисним та збалансованим харчуванням», – говорять в Держпродспоживслужбі.

Під час перевірки фахівці також перевірили дотриманню санітарно-гігієнічного режиму, умови приймання, зберігання та обробки сировини, дотриманню температурних режимів тощо.