Омбудсман Дмитро Лубінець зустрів звільнених з полону цивільних українців, 15 травня 2026 рік

Під час обміну військовополоненими між Україною та Росією у п’ятницю, 15 травня, додому також повернули чотирьох цивільних українців, яких російські окупанти примусово вивезли до РФ. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Імовірно, йдеться про чотирьох мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині. У грудні 2025 року російські військові силоміць вивезли людей з їхніх домівок на територію Росії.

«Серед повернених – цивільні громадяни віком від 61 до 85 років. Сьогодні вони успішно повернулися в Україну та незабаром возз’єднаються зі своїми рідними», – написав Лубінець.

Він додав, що повернення відбулось завдяки гуманітарному діалогу з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі, а також за участі голови Білоруського парламентського комітету із соціального захисту та праці Ірини Костевич.

Український омбудсман наголосив, що дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

«Мирні жителі не можуть бути об’єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Утім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян. Україна щодня працює над поверненням кожного і кожної додому», – додав він.

Нагадаємо, у грудні 2025 росіяни викрали близько пів сотні жителів села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині. Уже в березні російські окупанти вивезли до РФ близько двох десятків мешканців прикордонного села Сопич Есманьської громади Сумщини. Зі сюжету пропагандистського каналу стало відомо, що українців утримують у населеному пункті на території Брянської області РФ.