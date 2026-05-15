Судили військовослужбовця Сергія Коробця

Військовослужбовця Сергія Коробця, який у селі Доброводи на Тернопільщині вбив трьох людей і ще трьох поранив, засудили до довічного ув’язнення. Про це повідомило видання «20 хвилин». Вирок заслухали 15 травня у Збаразькому районному суді.



У залі суду обвинуваченого не було, однак він слухав вирок у режимі відеоконференції зі слідчого ізолятора.

Нагадаємо, потрійне вбивство сталося в 2024 році у селі Доброводи Збаразької громади, де була розташована військова частина одного з батальйонів ЗСУ. Поблизу школи та сільського клубу один із солдатів, який перебував у наряді зі зброєю, відкрив стрілянину по людях. 15 серпня у Доброводах відзначали день села, мешканці були біля атракціонів. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали пенсіонерка та 40-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення.

Солдат з місця розстрілу втік, однак правоохоронці швидко встановили його особу та можливий напрямок руху. За допомогою співробітників спецпідрозділу КОРД його затримали. Підозрюваним виявився 45-річний житель Житомирської області, у нього вилучили зброю та оголосили підозру.

21 серпня в Тернопільській обласній лікарні померла третя жертва стрільця. Жінці було 85 років. Під час стрілянини вона отримала важкі травми промежини, чисельні переломи тазових кісток. Лікарі боролися за її життя сім днів.