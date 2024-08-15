Спецпризначенці затримали стрільця

На Тернопільщині 15 серпня чоловік, вдягнутий у військову форму, і напідпитку біля сільської школи розстріляв людей. Стрілянина сталася в селі Доброводи Збаразької громади. Місцеві мешканці розповіли ZAXID.NET, що загинуло двоє людей, ще трьох з важкими пораненнями доправили до лікарні.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили також власні джерела в поліції Тернопільщини. Стрілянина сталася в обідню пору 15 серпня неподалік школи в селі Доброводи Збаразької громади. За словами очевидців, пише «Суспільне», у Доброводах відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка.

Ще троє людей отримали поранення. Розстрілював їх чоловік, вдягнутий у військову форму, і з автоматом. Причини такого вчинку поки що невідомі.

У поліції пізніше офіційно підтвердили, що повідомлення про стрілянину в селі Доброводи до них надійшло о 15:35. «Невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку та спецпризначенці. Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 15 серпня.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. За допомогою співробітників спецпідрозділу КОРД його затримали. Підозрюваний – 45-річний житель Житомирської області, у якого поліцейські вилучили зброю.

Після стрілянини поранених доправили до Збаразької центральної лікарні, розповів «Суспільному» директор медзакладу Григорій Чепіль.

«До нашої лікарні привезли двох загиблих жінок, одну жінку із важкими пораненнями та чоловіка із травмами середньої тяжкості. Одна жінка була із вогнепальним пораненням промежини прямої кишки, її стан вдалось стабілізували за пів години. Чоловік мав поранене передпліччя. Їх обох, ми відправили у Тернопіль в обласну клінічну лікарню», – сказав він.

Наразі встановлюються обставини та причини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Тернопільські поліцейські матеріали за підслідністю скерують до Державного бюро розслідувань.