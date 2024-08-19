15 серпня військовослужбовець з автомата вбив двох жінок і ще чотирьох поранив

Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід солдату батальйону територіальної оборони, який 15 серпня в Доброводах розстріляв людей. Йому призначили два місяці арешту без права внесення грошової застави.

В поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що судове засідання відбулося 17 серпня в Тернопільському міськрайонному суді.

«Міру запобіжного заходу обирали військовому в суботу, на наступний день після того, як йому військова прокуратура оголосила про підозру. Суд призначив йому тримання під вартою без права внесення застави», – зазначив заступник речника поліції Тернопільщини Андрій Василик.

З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що військовослужбовця, який влаштував стрілянину, звати Сергій К. Він родом з Овруцької громади Житомирської області. У відкритих джерелах в судових реєстрах на ім’я і прізвище військового є три постанови суду на адмінпротоколи через перебування на службі у стані алкогольного сп’яніння.

Першу справу розглядав Дергачівський районний суд Харківської області 21 грудня 2022 року. «18 листопада 2022 року о 4:25 хвилин кулеметник військової частини в умовах воєнного стану, знаходячись на території розташування військової частини у Дергачівському районі Харківської області, під час виконання ним обов’язків військової служби був виявлений з ознаками алкогольного сп’яніння, що підтверджується відповідним висновком спеціального технічного засобу. Результат огляду 1,25 проміле», – йдеться у постанові суду. Суддя оштрафував його на 3 655 грн.

Друга справа розглядалася 30 січня 2023 року в Чугуївському міському суді Харківської області. Суддя виніс адмінпокарання для військового за пиятику. «18 листопада 2022 року о 1:35 солдат виконував свої службові обов'язки в стані алкогольного сп'яніння, тобто вчинив адміністративне військове правопорушення. На судове засідання чоловік не з’явився, надавши до суду заяву, в якій вину свою визнав в повному обсязі, справу просив розглянути за його відсутності», – йдеться у матеріалах постанови. Військовий Сергій К. знову оштрафували на 3 655 грн.

Третю справу про вживання алкоголю на службі слухали 22 березня 2023 року в суді міста Рівне. «Слідство встановило, що 15 березня 2023 року, о 8:00 під час перевірки особового складу у військовій частині був виявлений факт перебування в нетверезому стані солдата резерву 1 взводу. Від чоловіка було чути стійкий запах алкоголю та порушення координації рухів», – йдеться у матеріалах справи. Суд визнав його винним в адмінпорушенні і призначив знову штраф в розмірі 17 тис. грн.

В одній кримінальній справі Сергій К. проходить як потерпілий. Це справа про вимагання неправомірної вигоди за звільнення з військової служби. Командир 332 роти регіонального управління Сил оборони територіальної оборони вимагав від Сергія К. понад 17 тис. грн за звільнення з військової служби. «Після отримання вказаного рапорту командир 1 вересня 2023 року зателефонував до військового з вимогою надати йому неправомірну вимогу в сумі 17 500 грн за те, що він поставить свою резолюцію та скерує рапорт в регіональне управління Сил тероборони ЗСУ для подальшого вирішення. При цьому, обвинувачений повідомив потерпілому, що у випадку не надання ним грошей, не підпише рапорт на звільнення з військової служби», – йдеться у вироку Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 20 червня 2024 року.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Доброводи Збаразької громади військовий біля сільської школи і клубу розстріляв людей. Дві жінки загинули, ще чотирьох людей з різними пораненнями доправили до лікарні. За словами очевидців, того дня відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка.

Ще одна жінка у важкому стані перебуває в Тернопільській обласній клінічній лікарні, чоловік має травми середньої тяжкості і лежить в ортопедичному відділенні. Ще одній жінці хірургічно обробили рани і відпустили до дому. В поліції ZAXID.NET підтвердили, що є четвертий поранений внаслідок стрілянини. Це чоловік з Доброводів, який отримав легкі ушкодження кінцівок від рикошету куль об каміння та дерева. 16 серпня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону оголосила підозру солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ у вбивстві двох та пораненні ще чотирьох людей на Тернопільщині. Йому загрожує довічне ув’язнення.