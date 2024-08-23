Підозрюваний у вбивстві перебуває в СІЗО

В Тернопільській обласній клінічній лікарні померла третя жертва стрілянини в селі Доброводи на Тернопільщині. 15 серпня в населеному пункті військовослужбовець, солдат однієї з бригади територіальної оборони з вогнепальної зброї розстріляв людей. На місці одразу померло двоє жінок, ще четверо отримали поранення. Підозрюваного у масовому вбивстві затримали, наразі він перебуває в СІЗО.

Третя жінка від отриманих важких поранень померла 21 серпня. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в поліції Тернопільщини. Лікарі за її життя боролися 7 днів, однак врятувати жінку не вдалося. Факт смерті жительки Доброводів підтвердив і староста села Ігор Мних, повідомляє «20 хвилин».

Загиблій було 85 років. Під час стрілянини вона отримала вогнепальне поранення спини і промежини. Жінку спочатку відправили в Збаразьку міську лікарню, де лікарі діагностували у неї множинні переломи кісток тазу, пошкодження прямої кишки.

За розпорядженням Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА, її та ще одного постраждалого транспортували до Тернопільської обласної клінічної лікарні. Вже у Тернополі її прооперували. Медики Тернопільської обласної клінічної лікарні зазначали, що намагаються зробити все можливе, але жінка була у важкому стані.

22 серпня в Доброводах провели парастас за загиблою, а поховали жінку 23 серпня на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Доброводи Збаразької громади військовий біля сільської школи і клубу розстріляв людей. Дві жінки загинули, ще чотирьох людей з різними пораненнями доправили до лікарні. За словами очевидців, того дня відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка.

Ще одна постраждалу у важкому стані траспортували в Тернопільську обласну клінічну лікарню, чоловік має травми середньої тяжкості і лежить в ортопедичному відділенні. Ще одній жінці хірургічно обробили рани і відпустили до дому. В поліції ZAXID.NET підтвердили, що є четвертий поранений внаслідок стрілянини. Це чоловік з Доброводів, який отримав легкі ушкодження кінцівок від рикошету куль об каміння та дерева. 16 серпня Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону оголосила підозру солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ у вбивстві двох та пораненні ще чотирьох людей на Тернопільщині. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Тернопільський міськрайонний суд 17 серпня обрав запобіжний захід солдату батальйону територіальної оборони, який розстріляв людей. Йому призначили два місяці арешту без права внесення грошової застави.