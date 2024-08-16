Чоловіку оголосили про підозру за вбивство двох людей

В Тернопільській обласній клінічній лікарні одна із жертв стрільця з села Доброводи перебуває у важкому стані. Ще один постраждалий – у стані середньої важкості, а іншу жінку з легкими пораненнями відпустили додому. Стрільцю оголосили про підозру за вбивство двох людей. Суд невдовзі має обрати для нього міру запобіжного заходу.

Медики Тернопільської обласної клінічної лікарні зазначили, що стан двох травмованих, яких доставили до них після стрілянини 15 серпня, важкий та середньої тяжкості. Жінку та чоловіка прооперували, повідомили «Суспільне. Тернопіль».

«Одна жінка перебуває у важкому стані у відділенні реанімації. Інший пацієнт у середньому стані важкості в ортопедичному відділенні. Їм надають медичну допомогу відповідно до патологій», – розповів заступник медичного директора з хірургії Віктор Запорожець. Третя травмована жінка наразі перебуває вдома, їй надали медичну допомогу на місці події й не госпіталізовували.

Керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко 16 серпня повідомив, що поки що слідчі розглядають кілька версій мотивів скоєння такого злочину.

«Одна з версій – це трагедія сталася на соціально-побутовому ґрунті. Також можливо йдеться про проблеми із станом здоров’я», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Слідчі оголосили стрільцю про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме умисне вбивство двох осіб. Наразі підозрюваний затриманий. Тернопільський міськрайонний суд вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення за скоєне.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Доброводи Збаразької громади чоловік, одягнутий у військову форму, біля сільської школи і клубу розстріляв людей. Дві жінки загинули, ще трьох людей з різними пораненнями доправили до лікарні. За словами очевидців, того дня відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка.