45-річному військовому загрожує довічне увʼязнення

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону оголосила підозру солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ у вбивстві двох та пораненні ще чотирьох людей на Тернопільщині. Стрілянина у селі Доброводи, де є розташована військова частина одного з батальйонів ЗСУ, сталася поблизу школи та клубу 15 серпня. Людей розстріляв солдат, який перебував у наряді зі зброєю.

«Військовий самовільно залишив розташування військової частини та у центрі у с. Доброводи Збаразької громади Тернопільського району здійснив кілька десятків пострілів у людей навколо, після чого втік», – повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 16 червня.

Дві жінки загинули, ще четверо людей отримали вогнепальні поранення та потрапили до лікарні. Правоохоронці затримали військового незадовго після інциденту. Наразі ведеться слідство, яке має встановити причини такої поведінки солдата. Тернопільський міськрайонний суд вирішує питання щодо обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру 45-річному солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на вбивство. Санкція статей Кримінального кодексу України передбачає пожиттєве ув’язнення.

Нагадаємо, 15 серпня в селі Доброводи Збаразької громади військовий біля сільської школи і клубу розстріляв людей. Дві жінки загинули, ще чотирьох людей з різними пораненнями доправили до лікарні. За словами очевидців, того дня відзначали день села, люди були біля атракціонів, які привезли місцеві підприємці. Невдовзі вони почули постріли і почали розбігатися. Смертельні поранення отримали жінка літнього віку та 40-річна жінка.