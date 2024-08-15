Правоохоронці затримали підлітка зі Стрия, який вистрелив у перехожого чоловіка після того, як він зробив йому зауваження. Неповнолітній втік з місця події, поранивши потерпілого у живіт та вухо. Наразі обвинувачений у хуліганстві перебуває під домашнім арештом.

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився на Львівщині вранці 9 серпня. Неповнолітній мешканець Стрия розпочав словесний конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Той зробив зауваження підлітку через засмічення вулиці, після чого хлопець витягнув пістолет та направив його на чоловіка у присутності перехожих. Неповнолітній здійснив кілька пострілів у сторону потерпілого, спричинивши йому рани живота та вуха. Після цього він втік з місця події.

Поліцейські розшукали стриянина і порушили щодо нього кримінальну справу за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство з застосуванням зброї). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У матеріалах справи не вказано, чи пістолет, із якого стріляв підозрюваний, є бойовим. Наразі суд уже обрав нападнику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт протягом двох місяців. Досудове розслідування у цій справі триває.