Миколаївський районний суд Львівщини виніс вирок львів’янину, який бризнув в поліцейського перцевим балончиком, а іншого правоохоронця вдарив ногою у пах. Чоловік чинив опір поліції, відмовляючись показати свої документи. Суд звільнив порушника від трьох років обмеження волі, встановивши іспитовий строк.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, випадок трапився 13 червня на Львівщині. Львів’янин Богдан Угріновський бризнув у обличчя поліцейському Стрийського районного управління поліції перцевим балончиком, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку шкіри повік і кон’юнктиви очних яблук 1 ступеня. Під час затримання порушник вдарив іншого поліцейського ногою у пах та нецензурно лаявся до правоохоронців.

Щодо львів’янина порушили кримінальну справу через опір правоохоронцям та вчинення насильства щодо них. У суді він визнав свою провину. В ухвалі про обрання йому запобіжного заходу було вказано, що чоловік чинив спротив, відмовляючись показати поліції свої документи.

Справу розглянула суддя Мар’яна Друзюк, яка дослідила усі матеріали та визнала Богдана Угріновського винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили три роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у 1,5 року. Вирок ще можна оскаржити.