Правоохоронці порушили два кримінальні провадження щодо львів’янина, який бризнув в обличчя поліцейського перцевим балончиком, чинив спротив під час затримання та вдарив іншого правоохоронця. Чоловік не хотів показувати своїх документів, оскільки вважає, що «не зобов’язаний цього робити».

Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився 13 червня на Львівщині. Львів’янин не виконував вимоги працівників Стрийського районного управління поліції, бризнув у обличчя поліцейського перцевим балончиком. Згодом на місце приїхала слідчо-оперативна група і під час затримання чоловік чинив спротив поліції, не даючи одягнути кайданки. Одного із правоохоронців львів’янин вдарив ногою у пах.

Щодо львів’янина порушили дві кримінальні справи: за ч.2 ст.345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень) та ч.2 ст.342 ККУ (опір працівнику правоохоронного органу).

Під час розгляду клопотання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, обвинувачений заявив, що знає, що в Україні введений воєнний стан і вважає свої дії правильними, «оскільки він не зобов’язаний показувати працівникам поліції документи, що посвідчують його особу».

Суддя Миколаївського райсуду Львівщини Володимир Павлів обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт протягом двох місяців. Досудове розслідування триває.