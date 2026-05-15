«Оптіма-Фарм» оштрафували за порушення конкуренції

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 7,09 млн грн на одного з найбільших дистриб’юторів ліків країни – українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД». Відповідне рішення регулятор ухвалив 14 травня.

Як повідомили в АМКУ, компанію оштрафували за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Йдеться про надання інформації не в повному обсязі у відповідь на вимогу заступника голови комітету у встановлений строк.

Зауважимо, що ТОВ «Оптіма-Фарм» є одним із найбільших постачальників лікарських засобів та медичних товарів в Україні. Компанія співпрацює більш ніж із 500 українськими та міжнародними виробниками.

За даними YouControl, у 2024 році виторг компанії, власником якої є Андрій Губський, перевищив 69 млрд грн. За підсумками минулого року «Оптіма-Фарм» також увійшла до переліку 15 найбільших компаній України.

Це не перші санкції щодо компанії з боку АМКУ. Ще у 2017 році комітет оштрафував три фармацевтичні компанії за антиконкурентні узгоджені дії на загальну суму майже 140 млн грн. Тоді «Оптіма-Фарм ЛТД» отримала штраф понад 40 млн грн. А нещодавно, 24 квітня, як писав ZAXID.NET, рахунки компанії оштрафували. Паралельно часткові обмеження продовжують діяти і щодо іншого великого гравця ринку – компанії «БаДМ», рахунки якого заблокували ще у грудні 2025 року.

