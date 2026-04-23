АМКУ заблокував рахунки «Оптіма-Фарм»

Антимонопольний комітет України арештував рахунки одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів країни – «Оптіма-Фарм». Відповідна інформація підтверджується даними з реєстру виконавчих проваджень та джерелами на фармацевтичному ринку, пише «Економічна правда».

Виконавче провадження проти компанії відкрили 22 квітня 2026 року. Його ініціював відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби. У межах провадження арешт накладено на рахунки дистриб’ютора, відкриті у Державній казначейській службі, а також у банках «Укрексімбанк» та «Ощадбанк». За словами учасників ринку, наразі ці рахунки фактично заблоковані.

Паралельно часткові обмеження продовжують діяти і щодо іншого великого гравця ринку – компанії «БаДМ». Як писав ZAXID.NET, рахунки фармдистрибʼютора заблокували ще у грудні 2025 року. Через це компанія повідомляла, що не могла розрахуватися з постачальниками. Наразі «БаДМ» може приймати платежі та користуватися цими грошима, але сума, яку заблокував АМКУ, залишається під арештом.

Що відомо про компанії?

Загалом на «БаДМ» та «Оптіма-Фарм» контролюють близько 80% українського ринку дистрибуції лікарських засобів.

«БаДМ» володіють бізнесмени із Дніпра – Олександр Дитятковський та Олександр Суходольський. Виторг компанії за підсумками 2024 року – 68,3 млрд грн.

Виторг «Оптіма-Фарм», яка належить Андрію Губському, минулого року перевищив 69 млрд грн, свідчать дані в YouControl.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ – це міський формат житла з активною локацією та стабільним попитом. Продумані планування та комерційна інфраструктура підсилюють ліквідність об’єкта. Для інвестора це один із можливих форматів вкладення з перспективою зростання вартості активу.

До слова, у липні 2025 року АМКУ оштрафував обидві компанії більш ніж на 4 млрд грн за антиконкурентні дії. За даними комітету, у 2020–2023 роках дистриб’ютори узгоджували ціни на популярні препарати, зокрема «Спазмалгон», «Евказолін аква» та «Біфрен», що обмежувало конкуренцію.

Обидві компанії – «БаДМ» і «Оптіма-Фарм» – зазнали суттєвих втрат через російські атаки. 6 грудня 2025 року було повністю знищено розподільчий центр компанії «БаДМ» у Дніпрі – логістичний комплекс площею 43 тис. м² разом із запасами ліків і медвиробів. За оцінками компанії, втрати перевищили 5 млрд грн.

Окрім цього, упродовж осені 2025 року під ударами опинилася і «Оптіма-Фарм»: 25 жовтня було зруйновано складський комплекс та офіс у Києві, а 15 листопада – склад у Дніпрі. Сукупні збитки оцінювали приблизно у 100 млн доларів, а втрата запасів сягнула близько 20% місячного обсягу ліків в Україні.