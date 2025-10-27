Склад компанії внаслідок російської атаки знищений вщент

Російські військові під час атаки на Київ вночі 25 жовтня ударом балістичних ракет зруйнували офіс та складський комплекс другого найбільшого фармдистриб'ютора України – компанії «Оптіма-Фарм». Про це у неділю, 26 жовтня, повідомила «Економічна правда» з посиланням на джерела.

За інформацією джерела видання, склад компанії площею 29 тис. м2 внаслідок російської атаки знищений вщент. Він обслуговував центральні регіони країни. Збитки від удару попередньо можуть складати до 100 млн доларів, адже на таку суму на складі зберігалося ліків.

Компанія на українському ринку 31 рік займається гуртовою закупкою і розповсюдженням лікарських засобів та товарів медичного призначення. Її власником є Андрій Губський. У 2024 році компанія мала виторг понад 69 млрд гривень і входила до 15 найбільших компаній України.

Це вже друга атака на «Оптіма-Фарм». 28 серпня росіяни також уразили фармацевтичний склад компанії.

Крім цього, тієї ж ночі під атаку потрапило виробництво найбільшого виробника кави у дріпах Idealist Coffee.

«Балістична атака російських терористів цієї ночі спричинила нові руйнування наших виробничих потужностей. На жаль, у наших сусідів є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні компанії.

Наразі масштаб збитків і терміни відновлення виробництва невідомі.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 25 жовтня, російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами, спалахнули пожежі у кількох локаціях.