Yofi! планує відновити постачання продукції впродовж місяця

Унаслідок російського удару по заводу найбільшого вітчизняного виробника хумусу Yofi! компанія тимчасово призупинила постачання продукції. Про це повідомили у соцмережах Yofi! ввечері 7 жовтня.

У компанії не зазначили, коли росіяни завдали ракетного удару по заводу. Унаслідок атаки ніхто з працівників підприємства не постраждав – люди встигли вийти за 20 хвилин до влучання. Однак виробництво зазнало значних пошкоджень.

Зазначається, що Yofi! вже почала відновлювати виробництво і планує відновити постачання продукції до магазинів протягом місяця.



Український виробник хумусів Yofi! розпочав свою діяльність в Києві у 2010 році. Нині Yofi! займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Власниками компанії є Олег Гейлер, Ігор Бучацький і Андрій Вишневський.

За даними Forbes Ukraine, у 2024 році площа виробництва Yofi! становила 2000 м2. Компанія виготовляє 1200 тонн продукції на рік, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель, баклажанову закуску бабагануш та інше.

У 2023 році GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) отримала виторг 111,4 млн грн, а у 2024 році – майже 160 млн грн, такі дані наводить YouControl.