Загальна сума фінансування імпорту газу залежатиме від інтенсивності атак з боку РФ

Через масовані російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі, Києву доведеться збільшити імпорт природного газу приблизно на 30%. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук у вівторок, 7 жовтня, передає Liga.net.

Гринчук заявила, що Україна має необхідні фінансові ресурси, щоб забезпечити у повному обсязі імпорт газу в жовтні, листопаді та грудні, а за потреби – і в інші місяці.

Також міністерка нагадала, що для закупівлі природного газу Україна залучила позики на 500 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та на 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Обидва кредити вдалось залучити під гарантії Європейської комісії.

«З послами G7 ми обговорили можливість розширення і цих кредитів, також під гарантії Єврокомісії. І з деякими країнами обговорюємо надання нам [фінансування] на грантовій основі саме для збільшення імпорту природного газу», – сказала Світлана Гринчук.

Вона додала, що загальна сума фінансування імпорту газу залежатиме від інтенсивності російських обстрілів, рівня пошкоджень газотранспортної системи та нафтогазового сектору, а також швидкості відновлення. Україна веде окремі переговори з партнерами, аби зрозуміти, хто якою мірою може долучитися до фінансування закупівель газу.