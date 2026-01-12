Податкова роз'яснила правила оподаткування для банків

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила оподаткування банківського сектору. Зміни стосуються не лише збільшення податкового навантаження, а й нових правил звітності, повідомлила Державна податкова служба.

Тепер базова ставка податку на прибуток для банків становить 50%. Цей же показник упродовж всього року буде застосовуватися і до оподаткування виплачених дивідендів.

Окрім підвищеної ставки, для банків запровадили обмеження щодо обліку попередніх фінансових результатів. Зокрема, у 2026 році вони не матимуть права враховувати збитки минулих років під час визначення суми прибутку, що підлягає оподаткуванню.

У податковій зауважили, що ці від’ємні значення не згорають, проте банки зможуть скористатися ними для зменшення бази оподаткування лише з 1 січня 2027 року.

Такі нововведення стали можливими після того, як Верховна Рада 262 голосами підтримала законопроєкт №14097, внесений до Податкового кодексу наприкінці 2025 року.

Як писав ZAHID.NET, це вже третє тимчасове підвищення ставки під час повномасштабної війни, хоча влада обіцяла зробити такий крок одноразовим. Якщо раніше банки сплачували 25% прибутку (що і так вище за стандартні 18% для бізнесу), то тепер ставка зросла вдвічі. В уряді розраховують, що це принесе бюджету додаткові 15–23 млрд грн у 2026 році.

Водночас у Нацбанку до такої ініціативи поставилися скептично, застерігаючи, що повторний тиск на прибутки може змусити державні банки просити про докапіталізацію та спровокувати спроби приховати реальні доходи через «податковий арбітраж».