Банки сплачуватимуть більше податків

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14097, який встановлює особливості оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. За документ проголосували 262 депутати, повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Що передбачає законопроєкт?

Згідно із документом, податок на прибуток для банків тимчасово зростає до 50%. При цьому банки не зможуть зменшувати свій прибуток на збитки минулих років. Підвищений податок стягуватимуть щоквартально у 2026 році та за перший квартал 2027 року.

Це вже третє тимчасове підвищення ставки під час воєнного стану, попри попередні обіцянки зробити її одноразовою. Очікувані додаткові надходження до бюджету складуть 15 – 23 млрд грн у 2026 році та близько 5 млрд грн у 2027-му.

Які можливі ризики?

За даними ЕП, у Національному банку застерегли, що повторне підвищення може створити ризики для державних банків, зокрема – потребу у докапіталізації. Регулятор також попередив, що такі кроки можуть дестимулювати прозору діяльність банків і спровокувати «податковий арбітраж».

Фіскальний ефект від підвищення, за оцінками НБУ, складе близько 20 млрд грн, хоча в законопроєкті очікувані надходження оцінюють у 30 млрд.

Для порівняння: зараз базова ставка податку на прибуток для банків – 25% (для нефінансових компаній – 18%). Підвищена ставка вже застосовувалася у 2023–2024 роках, проте тоді її запровадили «заднім числом».