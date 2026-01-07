Виплати військовим залежать від багатьох факторів і не змінювались вже кілька років

У Міноборони анонсували нові контракти для військовослужбовців, завдяки яким їхні зарплати суттєво зростуть. Проте наразі йдеться лише про підготовку документів, відповідний законопроєкт Верховна Рада має розглянути в січні-лютому 2026 року. Які зараз виплати отримують військовослужбовці і від чого вони залежать, пише сайт «Рубрика».

За зміни не проголосували

У державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення грошового забезпечення (так званої зарплати) для військових. Тож до нового рішення парламенту виплати військовослужбовцям будуть такими ж, як торік.

Водночас зберігаються всі доплати, що були раніше. Загальна сума виплат кожного військовослужбовця залежить від умов служби, посади та низки інших чинників.

Виплати для кожного

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить близько 20 тис. грн. Грошове забезпечення військового – це не звична для більшості зарплата. Воно складається з низки виплат, передбачених різними факторами. Ідеться про:

посадовий оклад – це основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військового;

оклад за військовим званням – це складник, що виплачується на основі присвоєного військового звання незалежно від посади;

надбавка за вислугу років – це виплата за тривалість своєї служби, що становить від 5% посадового окладу (для 1 року служби) до 50% (для 25 років і більше).

Також військовослужбовцям можуть нараховувати премії за індивідуальні заслуги.

Додаткові виплати

Доплати, що може отримати військовий, передбачені законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» і постановою уряду №168.

Ідеться про такі додаткові грошові виплати:

30 тис. грн для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання в період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ;

50 тис. грн для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тис. грн для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва, потрапили в полон;

70 тис. грн доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.

Важливо, що сума додаткових грошових виплат вказана за місяць і нараховується пропорційно до кількості днів, впродовж яких військовослужбовець виконував певні завдання.

Іншими словами, доплату в 30 тис. грн отримують ті, хто служить в тилу, 100 тис. грн – ті, хто перебуває безпосередньо в окопах на лінії фронту. Проте якщо людина провела в тилу 20 днів, а в окопі 10 днів, то отримає додаткову виплату лише за цей термін – приблизно 53 тис. грн разом за місяць.

Грошова винагорода розраховується однаково і для військовослужбовців за контрактом, і для мобілізованих.