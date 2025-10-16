Нові податкові правила для онлайн-продажів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав для ухвалення в першому читанні законопроєкт №14025, який запроваджує міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт, відомий як «податок на OLX», передбачає, що онлайн-сервіси, як-от маркетплейси, платформи оренди чи таксі, повинні будуть звітувати про доходи своїх користувачів. Це дозволить податковим органам отримувати дані про фізичних осіб, які заробляють онлайн без реєстрації ФОП або спрощеної системи.

Комітет схвалив дві важливі поправки:

Пільга : неоподатковуваний дохід становитиме 2000 євро на рік (замість запропонованих урядом 36 000 грн).

: неоподатковуваний дохід становитиме (замість запропонованих урядом 36 000 грн). Умови набуття чинності: норми запрацюють лише після приєднання Державної податкової служби України до міжнародної угоди про автоматичний обмін даними.

Важливо. Міністерство фінансів очікує, що нові правила принесуть держбюджету близько 14 млрд грн додаткових надходжень у 2026 році.

«Це ключовий крок для гармонізації українського податкового законодавства з нормами ЄС та стандартами ОЕСР», – зазначив Гетманцев.

Законопроєкт імплементує директиву ЄС 2021/514 та правила ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ. Фактично, Україна приєднується до європейської системи прозорості цифрової економіки, де дані про доходи автоматично обмінюються між податковими службами різних країн.