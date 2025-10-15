Важливо знати: чи треба вести облік товарів ФОПам, які продають вживану техніку
Облік товарів стає обов’язковим для ФОПів у певних категоріях
Усі підприємці, що приймають оплату готівкою або карткою, зобов’язані вести облік товарів і продавати лише ті товари, які внесені в облік, нагадали у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області.
ФОПи на єдиному податку, які не є платниками ПДВ, можуть не вести облік. Але якщо вони продають технічно складну побутову техніку (навіть уживану), ліки чи медичні вироби, ювелірні вироби – облік обов’язковий.
Як вести облік товарів?
- Для цього використовується спеціальна Форма обліку товарних запасів (наказ Мінфіну № 496).
- ФОП вносить у форму інформацію про надходження та продаж товарів на підставі документів, наприклад, накладних або актів прийому.
- Записи потрібно робити до початку продажу товару.
«Таким чином, навіть під час продажу вживаних технічно складних побутових товарів, у яких закінчився гарантійний строк, ФОП має вести облік за встановленою формою», – наголосили у відомстві.
Водночас ведення обліку не стосується ФОП 1 групи, за винятком тих, хто реалізує технічно складні товари, що підлягають гарантійному ремонту.