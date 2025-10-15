Усі підприємці, що приймають оплату готівкою або карткою, зобов’язані вести облік товарів і продавати лише ті товари, які внесені в облік, нагадали у Головному управлінні ДПС у Дніпропетровській області.

ФОПи на єдиному податку, які не є платниками ПДВ, можуть не вести облік. Але якщо вони продають технічно складну побутову техніку (навіть уживану), ліки чи медичні вироби, ювелірні вироби – облік обов’язковий.

Як вести облік товарів?

Для цього використовується спеціальна Форма обліку товарних запасів (наказ Мінфіну № 496). ФОП вносить у форму інформацію про надходження та продаж товарів на підставі документів, наприклад, накладних або актів прийому. Записи потрібно робити до початку продажу товару.

«Таким чином, навіть під час продажу вживаних технічно складних побутових товарів, у яких закінчився гарантійний строк, ФОП має вести облік за встановленою формою», – наголосили у відомстві.

Водночас ведення обліку не стосується ФОП 1 групи, за винятком тих, хто реалізує технічно складні товари, що підлягають гарантійному ремонту.