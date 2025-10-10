Податкова оновила план перевірок бізнесу

Податкова служба оновила план перевірок бізнесу на 2025 рік. Тепер у списку 4908 компаній та підприємців, що на 122 більше, ніж раніше, свідчать дані «Опендатабот».

Згідно з оновленим документом, частину підприємств зі списку виключили, а інші – додали. Найбільше перевірок проведуть у грудні, а саме – 482.

При цьому, 79% перевірок припадає на компанії – 3881 підприємство, ще 21% (1027) – на фізичних осіб-підприємців. До кінця року податківці планують здійснити 1391 інспекцію, серед яких 11 – щодо великих фінансово-промислових груп та 10 – бізнесів, пов'язаних із ними.

Під перевірку потрапили, зокрема, такі компанії, як «ОККО-Експрес» (74,8 млрд грн річного доходу), «Кернел-Трейд» (90,9 млрд грн), Оператор ГТС України (38,5 млрд грн), «Метінвест-СМЦ» (37,8 млрд грн), Eva (26,9 млрд грн) та «Омега» (20 млрд грн).

Найчастіше перевірятимуть бізнеси у сферах оптової торгівлі (24%), сільського господарства (11%), виробництва харчових продуктів (7%), логістики та складського господарства (6%) і роздрібної торгівлі (4%).