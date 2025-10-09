СБУ викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у четвер, 9 жовтня, затримали за підозрою у веденні бізнесу з Росією одного із керівників БЕБ в Одеській області.

Слідчі встановили, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і сплачує податки у російський бюджет. У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії, а викритий правоохоронець має у ньому 50% статутного капіталу.

«Фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які донатять на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах», – розповіли в СБУ.



Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу цього підприємства.



Слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за пособництво державі-агресору. Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу.

У СБУ не вказують ім'я затриманого, але, за даними джерел «РБК-Україна» в правоохоронних органах, йдеться про Олега Скупінського.

Нагадаємо, 30 вересня контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили схему легалізації громадян Росії на території Євросоюзу. До оборудки був причетний посадовець МЗС України.