Затриманій загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі колишню військову, яка коригувала повітряні атаки росіян по місту. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 1 вересня.

За даними слідства, після звільнення зі служби підозрювана пішла на співпрацю з російською воєнною розвідкою, більш відомою як ГРУ.

Агентка передавала росіянам координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії. Для збору розвідданих ексвійськовослужбовиця виходила на місцевість, фотографувала потенційні цілі та записувала їхні координати.

Також агентка з’ясовувала наслідки ворожих «прильотів» по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по місту.

Кіберфахівці СБУ встановили особу куратора, який завербував українку. Окрім неї, росіянин також корегував діяльність 31-річного вихідця з окупованого Мелітополя, якого ГРУ відрядило шпигувати до Києва.

«За інструкцією воєнної розвідки РФ агент мав виявити й передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони. Додатково зловмисник відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київщини, по яких ворог планував ударити з повітря», – повідомляє СБУ.

31-річний мелітополець шпигував у Києві на замовлення РФ (Фото СБУ)

Обом затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.