Працівник хімзаводу збирав для росіян дані про заводи дронів у п'ятьох областях України
40-річний зрадник здійснював розвідку для ворога у центрі та на заході України
Служба безпеки затримала російського агента, який коригував ракетні удари окупантів у п'ятьох областях України. Зокрема, чоловік збирав координати аеродромів та підприємств з виробництва дронів на Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині, а також Львівщині, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 27 серпня.
За даними слідства, пособником росіян виявився 40-річний мешканець Київщини, який працював на місцевому хімічному заводі. Серед завдань, які дали агенту росіяни, було збирати інформацію про розташування:
- аеродромів
- комплексів ППО
- підприємств з виробництва безпілотників Сил оборони
Розвідку чоловік виконував у Київській, Чернігівській Черкаській, Житомирській та Львівській областях.
«Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на “відсторонені” теми», – повідомили у пресслужбі СБУ.
Спецслужбовці викрили агента, коли той намагався зафіксувати наслідки нещодавнього удару росіян по Київщині. Зазначається, що СБУ також вжила заходи з убезпечення локацій українських військових.
Під час обшуків у киянина вилучили телефон з геолокаціями, фото та звітами для росіян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі агент перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.