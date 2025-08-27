40-річному киянину загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки затримала російського агента, який коригував ракетні удари окупантів у п'ятьох областях України. Зокрема, чоловік збирав координати аеродромів та підприємств з виробництва дронів на Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині, а також Львівщині, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 27 серпня.

За даними слідства, пособником росіян виявився 40-річний мешканець Київщини, який працював на місцевому хімічному заводі. Серед завдань, які дали агенту росіяни, було збирати інформацію про розташування:

аеродромів

комплексів ППО

підприємств з виробництва безпілотників Сил оборони

Розвідку чоловік виконував у Київській, Чернігівській Черкаській, Житомирській та Львівській областях.

«Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських БпЛА. Одночасно з цим агент збирав розвіддані через знайомих: у них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на “відсторонені” теми», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Спецслужбовці викрили агента, коли той намагався зафіксувати наслідки нещодавнього удару росіян по Київщині. Зазначається, що СБУ також вжила заходи з убезпечення локацій українських військових.

Під час обшуків у киянина вилучили телефон з геолокаціями, фото та звітами для росіян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі агент перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.