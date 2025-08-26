За незакінчений теракт зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

У Хмельницькому правоохоронці затримали студентку, яка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ. За скоєне дівчині загрожує до 12 років увʼязнення. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 26 серпня.

За даними слідства, 16-річна студентка планувала закласти біля залізничної колії вибухівку, яку росіяни мали дистанційно активувати під час наближення рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, підозрювана обладнала на локації відеокамеру з віддаленим доступом для ворога.

Дівчину затримали, коли вона готувала теракт. На місці події вилучили вибуховий пристрій та смартфон агентки із доказами її співпраці з представниками російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначає пресслужба СБУ, окрім хмельничанки правоохоронці затримали і 19-річну жительку Павлограда Дніпропетровської області, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна. Вона заховала вибухівку під колесо припаркованого автомобіля, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру. Проте дівчину вчасно викрили.