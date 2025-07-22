Підозрюваний заклав вибухівку під військовий автомобіль та встановив приховану камеру

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який готував теракт у Камʼянець-Подільському. Зловмисник заклав вибухівку в автомобіль військовослужбовця, а росіяни планували дистанційно її активувати. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 22 липня.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 25-річного наркозалежного з міста Васильків Київської області, коли той шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Чоловік прибув до Камʼянець-Подільського для вчинення теракту, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий саморобний вибуховий пристрій.

«Цього ж дня чоловік обрав потенційну ціль і погодив її з російським куратором. Пізно ввечері агент помістив вибухівку під авто військового ЗСУ біля багатоквартирного будинку. Заклавши вибухівку, він встановив напроти автівки мобільний телефон з увімкненою камерою, через який окупанти планували зафіксувати підрив», – зазначають правоохоронці.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани росіян і затримали терориста «на гарячому», коли він заклав вибухівку.

Слідчі оголосили 25-річному чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.