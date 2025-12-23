Олександру Верчуку призначили 15 років тюрми з конфіскацією усього майна

Шацький районний суд Волинської області визнав мешканця Волині винним у державній зраді через співпрацю із представниками спецслужб Білорусі та передачу їм даних про прикордонну інфраструктуру. Зокрема, фортифікаційні, оборонні споруди. Олександру Верчуку призначили 15 років тюрми з конфіскацією усього майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, уродженець Шацького району Волині Олександр Верчук приблизно із грудня 2024 року (точний час правоохоронці не змогли встановити) передавав дані представникам спецслужб Білорусі про прикордонні населені пункти Волинської області, за що отримував гроші.

30 грудня 2024 року агент сфотографував та зняв на відео оборонні споруди у одному з населених пунктів. 6 лютого 2025 року Олександр Верчук зняв відео із фортифікаційними спорудами (протитанкові рови, «зуби дракона», блокпости та ін) – після передачі відео волинянину заплатили 800 грн. 30 травня волинян знову знімав фортифікаційні споруди біля кордону з Білоруссю, за що отримав 6,2 тис. грн.

Під час слідства правоохоронці також встановили, що спецслужби Білорусі просили чоловіка поїхати у Ковель та зняти залізничний вокзал, але від цього завдання він відмовився.

Щодо Олександра Верчука порушили кримінальну справу за фактом державної зради. У суді він визнав свою провину. Обвинувачений просив суд його суворо не карати, врахувати стан здоров’я та те, що він має третю групу інвалідності із дитинства.

У матеріалах справ вказано, що інформацію про фортифікаційні споруди та дислокацію військових формувань у прикордонній зоні публічно не оприлюднювали, а передача цих даних росіянам чи білорусам негативно впливає на захищеність державного суверенітету.

Справу розглянула колегія суддів у складі Наталії Жевнєрової, Сергія Матвійчука та Наталії Стрілець. Судді дослідили усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, визнавши його винним у держзраді. Олександру Верчуку призначили 15 років тюрми з конфіскацією усього майна. Вирок ще можна оскаржити.