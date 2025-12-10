Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок двом уродженцям Краматорська, які приїхали у Старокостянтинів, щоб встановити відеокамеру біля аеродрому, виконуючи завдання ФСБ. Їм призначили 10 та 12 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, один із підозрюваних у 2023 році почав спілкуватись із росіянином у телеграмі. У лютому 2024 року той дав краматорцю завдання: потрібно було поїхати у Старокостянтинів та встановити відеокамеру поблизу військового аеродрому за 600 доларів. Чоловік розповів про це своєму знайомому та запропонував допомогти, сказавши, що це завдання від представника Червоного Хреста. Той погодився, не знаючи, що насправді виконуватиме завдання ФСБ.

Краматорці Віктор Дручик та Олег Козлов поїхали у Старокостянтинів, підготували усе необхідне для виконання завдання. Наприкінці березня 2024 року один з чоловіків заліз на бетонну опору біля військової частини, закріпив відеокамеру з вбудованою сонячною батареєю та сім-картою, спрямувавши камеру у бік злітної смуги. Чоловік відзвітував про виконання завдання і повернувся зі знайомим у готель. Після цього їх затримала СБУ.

У матеріалах справи вказано, що краматорці поширювали інформацію про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, надавши онлайн-доступ до відеозапису представнику ФСБ. Обох чоловіків судили за ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ), а одного також за статтею про держзраду – йдеться про чоловіка, який отримав це завдання через телеграм.

Він із жовтня спілкувався з представником ФСБ у телеграмі, виконуючи його завдання. Зокрема, за 5 доларів краматорець проходив опитування та розповідав про ситуацію в Краматорську, також за гроші надсилав відео наслідків російських атак.

У суді обоє чоловіків визнали вину у незаконному поширенні інформації про ЗСУ, але один з них заперечив провину у держзраді, заявляючи, що був переконаний, що спілкується з представником Червоного Хреста. Він заявив, що відео наслідків ракетних атак на Краматорськ поширювали у соцмережах, а також, що відмовився встановити мобільний телефон на Хмельниччині, як того хотів «представник Червоного Хреста».

Колегія суддів у складі Олега Лугового, Євгенія Андрощука, Ольги Кутасевич вважає, що обвинувачення у держзраді одному із затриманих не доведене. Водночас їх обох визнали винними за статтею про незаконне поширення інформації про ЗСУ. Одному із затриманих, який встановлював камеру, призначили 12 років тюрми, а його спільнику – 10 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.