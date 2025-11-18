Світлана Новицька перебуває у львівському СІЗО через підозру у держзраді

Підозрювану у державній зраді львівську адвокатку Світлану Новицьку фінансував «Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» («Правфонд»), який заснували міністерство закордонних справ Росії та федеральне агентство «Россотрудничество». Про це стало відомо зі зливу російських документів, які отримав Данський суспільний мовник, передає проєкт «Радіо Свободи» «Схеми».

Світлана Новицька майже 20 років працює адвокаткою і спеціалізується на захисті державних зрадників. Її клієнтами були проросійські пропагандисти Тетяна Монтян, Олена Бойко (Віщур), Олена Бережна. Крім цього, вона захищала соратника Кирила Стремоусова Дмитра Васильця та експосадовця окупаційної влади Володимира Пряхіна, проросійського блогера Руслана Коцабу та засуджену за державну зраду ексочільницю ОПЗЖ у Львові Інну Іваночко.

У 2017-2022 роках адвокатка давала інтервʼю російським пропагандистам, дискретитувала Майдан та називала його державним переворотом. Також вона дискредитувала українських військових і називала їх нацистами. Під час судових засідань у справі Інни Іваночко вона заявляла, що в Росії «СВО, у нас воєнний стан, а війну фактично ніхто не оголошував». За звʼязки з РФ у 2024 році слідчі повідомили Світлані Новицькій про підозру в державній зраді. З лютого 2024 року вона перебуває в СІЗО у Львові.

Розслідувачі зʼясували, що Світлана Новицька також отримувала гроші від «Правфонду». У витоку документів фігурує лист до фонду, написаний на бланку з підписом Новицької. У ньому вказано, що у 2020 році адвокатка підписала угоду про захист Тетяни Кузьміч, яку звинувачують у держзраді в Херсоні. За даними СБУ, під її керівництвом у Херсонські області діяла агентурна мережа ФСБ.

У витоку є кошторис адвокатки Світлани Новицької для захисту Тетяни Кузьміч. Вартість адвокатських послуг – 140 тис. доларів США – по 5 тис. доларів на місяць із 2020 до 2022 року. Ці гроші мали виділити із «Правфонду».

У коментарі журналістам «Радіо Свободи» сама адвокатка повідомила, що вперше чує про 140 тис. доларів на захист Тетяни Кузьміч. Хоча у зливі фігурує ще один документ, в якому вказано, що Світлану Новицьку на захист Кузьміч запросила перша перша секретарка російського посольства в Україні, представниця «Россотрудничества» Лідія Дьяченко.

У витоку є і звіт адвокатки, у ньому – про вивчені сторінки у справі, звернення до ОБСЄ, ООН та до російських міністерств. Окремий пункт – пошук грошей на заставу для підозрюваної Кузьміч. З проханням про це Новицька зверталася до російського агентства та гуманітарної місії РФ. На документі є підпис та печатка адвокатки. Це вона також заперечує.

Суд над обвинуваченою у держзраді Тетяною Кузьміч, яку захищає адвокатка Новицька, і досі триває в Україні. Але без Кузьміч, оскільки вона залишилась на території окупованої частини Херсонської області.

Український напрямок «Правфонду» курували з Москви щонайменше двоє людей, один із них – громадянин України Євген Бакланов. У 2013 році він працював на організацію Віктора Медведчука «Український вибір». Із 2022 року Євген Бакланов перебуває у розшуку українських правоохоронців за обвинуваченнями у держзраді. Його також звинувачують і роботі на Росію та співпрацю з ворожою розвідкою.

На діяльність «Правфонду» у 2025 році заклали 180 млн рублів, на 2026 – на 2 млн більше. Це близько 2,2 млн доларів на рік. У темах українського напрямку фонду часто фігурує виїзд за кордон та відстрочка мобілізації.