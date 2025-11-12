Віталій Фурдипол мав пересилати координати підстанцій у Львові

Галицький районний суд виніс вирок військовому 24-ї окремої механізованої бригади зі Сколе Віталію Фурдиполу, який на прохання співробітника ФСБ шпигував за об’єктами енергетичної інфраструктури у Львові. Слідству Віталія Фурдипола здала дружина, яка спершу допомагала йому пересилати дані в Росію. За державну зраду він отримав 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Історію Віталія Фурдипола ZAXID.NET детально розповідав у матеріалі «Засуджений, військовий, агент ФСБ». Із матеріалів слідства відомо, що у 2022 році його мобілізували за призовом у 24-ту ОМБр на Львівщині. Наприкінці вересня 2023 року проти нього відкрили кримінальну справу через проросійські дописи в соцмережі «Однокласники».

«Боевые буряты – ночной кошмар укропов. Прирождённые воины, которые не знают страха!», – йшлося в одному з дописів, які вподобав Віталій Фурдипол.

Після чергового вподобання допису на підтримку російської агресії в Україні Віталій Фурдипол через телеграм отримав завдання від спецагента РФ Сєргєя Лєбєдєва, який використовував нікнейм Анна, сфотографувати та визначити координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема електропідстанції у Львові. На цю пропозицію він погодився, однак тоді він уже перебував у львівському СІЗО за інший злочин, тож вирішив залучити до співпраці свою дружину, 27-річну Надію Фурдипол, яка жила у Сколе.

За кілька днів Сєргєй Лєбєдєв надіслав Віталію Фурдиполу перелік об’єктів, які необхідно сфотографувати з різних ракурсів. У цьому списку була електропідстанція на вул. Кукурудзяній та ТЕЦ-1 на вул. Козельницькій у Львові. Фурдипол переслав завдання і список об’єктів своїй дружині, після цього росіянин надіслав на банківський рахунок Фурдипола 2649 грн на транспортні витрати для дружини і придбання вживаного телефона, на якому на прохання російського агента мала бути ввімкнена функція геолокації. Віталій через інтернет-магазин сам купив дружині телефон та відправив поштою, а також надіслав 703 грн. Однак тоді жінка до Львова так і не поїхала.

Сєргєй Лєбєдєв повторно надсилав Фурдиполу список підстанцій, після цього Надія Фурдипол звернулась у поліцію. У березні 2024 року Надія Фурдипол також отримала підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ, однак за клопотанням прокурора 16 квітня Сколівський районний суд закрив проти неї провадження.

Натомість Віталій Фурдипол отримав підозру в державній зраді та виправданні війни за ст. 436-2 ККУ. У суді він визнав провину за статтею про виправдання війни, однак у державній зраді заперечив. За його словами, в «Однокласниках» він познайомився з жінкою, яка розповіла, що вона родом із Мостиськ і викладає іноземні мови в технологічному коледжі НЛТУ. Про те, що за нікнеймом жінки ховається агент ФСБ він нібито не знав і наголосив, що не збирався фотографувати підстанції, а хотів заробити грошей.

Однак суддя Христина Мисько зауважила, що слідчі виявили в листуванні Віталія Фурдипола з Сєргєєм Лєбєдєвим згоду на співпрацю, крім цього він справді просив дружину поїхати до Львова і сфотографувати обʼєкти і навіть шукав місце, де вона може зупинитися. Ідентифікувати, що саме Сєргєй Лєбєдєв спілкувався з Фурдиполом, вдалось завдяки списку ГУР, яке оприлюднювало дані про працівників спецслужб РФ. Там за номером телефону, з яким листувався Фурдлипол, вказаний Лєбєдєв.

Враховуючи докази, суд визнав Віталія Фурдипола винним у державній зраді та виправданні війни та призначив сукупно 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, суд позбавив його звання старший солдат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Віталій Фурдипол уже був неодноразово судимий. У жовтні 2021 року його умовно-достроково звільнили від ув’язнення за грабіж. Але з лютого 2023 року і на момент листування із росіянином він був під вартою через крадіжку. У червні 2023 року його визнали винним у цій справі, а в лютому 2024 року він отримав вирок за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого. Яворівський районний суд призначив йому 7 років і місяць ув’язнення.

Агент Сєргєй Лєбєдєв живе у Москві та працює у Федеральній службі безпеки Росії. На сайті Головного управління розвідки Міноборони України він вказаний у переліку співробітників ФСБ, які брали участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи, опублікованому ще 28 березня 2022 року. 12 червня 2024 року йому повідомили про підозру в підбурюванні громадянина України до державної зради за ч. 4 ст. 27 і ч. 2 ст. 111 ККУ.