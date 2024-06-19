Днями Офіс генпрокурора повідомив про підозру співробітнику Федеральної служби безпеки Росії, який схилив мешканця Львівщини Віталія Фурдипола та його дружину Надію до співпраці. За гроші росіян подружжя мало шпигувати за об’єктами енергетичної інфраструктури у Львові.

Віталій Фурдипол неодноразово судимий за кримінальні злочини, зокрема, й за вбивство. У поліцію про його співпрацю з ФСБ повідомила дружина. Із відкритих джерел ZAXID.NET дослідив, що відомо про підозрюваного та розповідає деталі його співпраці з росіянами.

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Подружжя агентів

У тексті підозри, яку повідомили Сєргєю Лєбєдєву, оприлюднені особисті дані військового Віталія Фурдипола та його дружини Надії. За версією слідства, 23 листопада 2023 року агент ФСБ надіслав 44-річному Віталію Фурдиплу, який з 2022 року був мобілізований за призовом і служив у 24-й окремій механізованій бригаді на Львівщині, повідомлення з пропозицією пошпигувати за об’єктами енергетичної інфраструктури на території Львівщини. За збір інформації росіянин обіцяв військовому гроші.

Для спілкування вони використовували месенджер Telegram. Співробітник ФСБ використовував російський номер телефону, прив’язаний до акаунту з іменем «Анна», жіночим фото і назвою RuZkaya-de-Vochka, а Фурдипол – користувався псевдонімом «Віталій Бойко». За таким прізвищем він має акаунти інших соцмережах – Facebook і Instagram. Для листування з вербувальником він використовував два номери телефону українського оператора. ZAXID.NET перевірив їх за програмою визначення номерів Getcontact і підтвердив, що значними номерами телефону користувався саме Віталій Фурдипол.

На пропозицію Сєргєя Лєбєдєва Віталій Фурдипол погодився, однак на час спілкування з ним він уже перебував у львівському СІЗО за інший злочин, тож вирішив залучити до співпраці свою дружину, 27-річну Надію Фурдипол, яка жила у Сколе. На цей час жінка не мала грошей на харчування та вирішення інших побутових питань, стверджують у прокуратурі.

За кілька днів Сєргєй Лєбєдєв надіслав Віталію Фурдиполу перелік об’єктів, які необхідно сфотографувати з різних сторін та надав відповідну інструкцію щодо фотографування цих об’єктів. У цьому списку була електропідстанція на вул. Кукурудзяній та ТЕЦ-1 на вул. Козельницькій у Львові. Фурдипол переслав завдання і список об’єктів своїй дружині, у телефонній розмові вона погодилась їх сфотографувати. Пізніше росіянин надіслав на банківський рахунок Фурдипола 2649 грн на транспортні витрати для дружини і придбання вживаного телефона, на якому на прохання російського агента мала бути ввімкнена функція геолокації. Віталій через інтернет-магазин сам купив дружині телефон та відправив поштою, а також надіслав 703 грн на транспортні витрати.

Попри психологічний тиск від чоловіка, упродовж грудня Надія Фурдипол так і не їздила у Львів та не фотографувала підстанції. На початку січня Сєргєй Лєбєдєв повторно надіслав Віталію перелік тих самих енергооб’єктів, попросив їх сфотографувати і перерахував іще 1311 грн на транспортні витрати його дружині. Однак 3 січня Надія Фурдипол звернулась у Стрийське районне управління поліції та повідомила про ймовірну співпрацю свого чоловіка з агентом ФСБ.

З матеріалів справи відомо, що кримінальна справа про держзраду проти нього була відкрита ще наприкінці вересня 2023 року. Правоохоронці звернули на нього увагу через його проросійські дописи в соцмережі «Однокласники». За інформацією джерел ZAXID.NET джерела у правоохоронних органах, слідчі вручили Віталію Фурдиполу підозру у держзраді 19 лютого 2024 року, а 26 лютого про його затримання офіційно повідомив Офіс генпрокурора.

«Чоловік, таємно використовував мобільний телефон. Через нього поширив більше десятка дописів у одній із соціальних мереж [«Однокласники» – ред.], які прославляли окупантів і підтримували армію РФ. Встановлено, що після чергової вподобаної проросійської публікації він отримав завдання від спецагента країни-агресорки – сфотографувати та визначити координати об’єктів критичної інфраструктури у Львові», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час обшуків у камері СІЗО, де сидів Віталій Фурдипол, поліцейські вилучили під його матрацом мобільний телефон, яким він спілкувався з Сєргєєм Лєбєдєвим і дружиною. Наприкінці січня Галицький райсуд Львова арештував вилучений мобільний телефон і СІМ-карти.

У СБУ додали, що викрили подружжя агентів, які допомагали росіянам корегувати ракетний удар по Львову. І справді, як з’ясував ZAXID.NET, у березні 2024 року Надія Фурдипол також отримала підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ, однак за клопотанням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 16 квітня Сколівський районний суд Львівської області закрив проти неї провадження, оскільки Надія Фурдипол добровільно звернулася в поліцію.

Судимість, мобілізація, держзрада

Про Віталія Фурдипола з відкритих джерел відомо небагато. Всі його сторінки в соцмережах або пусті, або непублічні. З відкритих джерел відомо, що у 2022 році його мобілізували за призовом у 24-у окрему механізовану бригаду. Він служив на посаді старшого стрільця окремого мотопіхотного батальйону.

У реєстрі судових рішень можна знайти кілька кримінальних проваджень щодо нього. У 2011-2012 роках його судили за перебування в громадських місцях у нетверезому стані, насильство в сім’ї, дрібне хуліганство та порушення правил адміністратичного нагляду.

У жовтні 2021 року його умовно-достроково звільнили від ув’язнення за грабіж. Але з лютого 2023 року і на момент листування із росіянином Віталій Фурдипол був під вартою через крадіжку. У червні 2023 року його визнали винним у цій справі. У лютому 2024 року він отримав вирок за ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілого. Яворівський районний суд призначив йому 7 років і місяць ув’язнення.

Через співпрацю з ФСБ щодо Віталія Фурдипола відкрили кримінальне провадження за кількома статтями: ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 436- 2 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 436-2 ККУ. Справу розглядає Галицький районний суд Львова.

Що стосується Надії Фурдипол, то з відкритих джерел відомо, що вона народилася і живе Сколе, має неповнолітню дитину, з Віталієм Фурдиполом одружилася у 2023 оці. Вона має кілька сторінок у Facebook та неактивну з 2016 року сторінку в російській соцмережі «Вконтакте». У соцмережах її фото коментує Виталий Бойко – ймовірно це Віталій Фурдипол, адже в коментарях він називає її своєю дружиною і саме під цим прізвищем він листувався з агентом ФСБ.

Що відомо про вербувальника

33-річний Сєргєй Лєбєдєв живе у Москві та працює у Федеральній службі безпеки Росії. На сайті Головного управління розвідки Міноборони України він вказаний у переліку співробітників ФСБ, які брали участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи, опублікованому ще 28 березня 2022 року.

12 червня 2024 року йому повідомили про підозру в підбурюванні громадянина України до державної зради за ч. 4 ст. 27 і ч. 2 ст. 111 ККУ.