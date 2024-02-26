Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ

Служба безпеки України викрила подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів. Чоловік відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та поширював у соцмережах дописи на підтримку збройної агресії Росії. Саме таким чином ФСБ вийшла з ним на контакт.

Як повідомляє управління СБУ Львівщини 26 лютого, кіберфахівці нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя – 44-річний чоловік з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Він поширював в соцмережах дописи на підтримку збройної агресії РФ проти України і після цього працівники ФСБ вийшли з ним контакт та провели дистанційне вербування.

Вони спілкувались в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції. До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі». На його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості. Окупанти обіцяли профінансувати всі «поточні» витрати, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову «винагороду».

Після отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Втім співробітники СБУ вчасно викрили наміри російської спецслужби та запобігли їхній реалізації. Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Також планується повідомити про підозру у державній зраді його дружині. Триває розслідування.