Злочинцям загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України виявила та нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла на півдні та сході України. Правоохоронці затримали п’ятьох агентів, які коригували ракетні обстріли та шпигували за військпромом України, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 5 лютого.

За даними СБУ, агенти, завербовані ФСБ, діяли на території трьох областей – Одеської, Запорізької та Донецької. Завданням агентів було виявляти склади з боєприпасами та паливом ЗСУ, спостерігати за роботою військової промисловості, де ремонтують важке озброєння, а також визначати місці зосередження ЗСУ на прифронтових територіях.

Усі учасники агентурної мережі були підзвітні одному кардовому співробітнику ФСБ. При цьому злочинці діяли окремо один від одного на території своїх областей.

«Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська. Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка “зливала” до ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу», – повідомили у прес-службі СБУ.

Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. Його викрили щонайменше на трьох передачах інформації росіянам про пересування техніки та особового складу української армії.

Правоохоронці повідомили, що до вербування до ФСБ кожен агент був активним учасником прокремлівських груп у соцмережах та популярних месенджерах. Згодом вони потрапили у поле зору ФСБ, яка залучила зловмисників до шпигунства дистанційно.

Усім п’ятьом агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена у воєнний час). Злочинцям загрожує довічне ув’язнення. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.