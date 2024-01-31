Чоловікові загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України затримала на гарячому 54-річного жителя Сум, який за завданням ФСБ розвідував місця базування Сил оборони в області. Про це повідомили в прес-службі СБУ та Сумської прокуратури у середу, 31 січня.

Як розповіли у відомстві, росіяни дистанційно завербували його у серпні 2023 року, після того, як помітили його проросійську активність у соцмережі «Одноклассники». Після згоди співпрацювати з окупантами він спілкувався зі своїм куратором з ФСБ через анонімний чат у месенджері, куди відправляв фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів. За кожну перевірену локацію чоловік отримував на картку близько 2 тис. грн.

Зрадник «полював» за локаціями найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які залучені в захисті прикордонних районів Сумщини. Для цього він обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських захисників.

Служба безпеки України затримала на гарячому чоловіка, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині

Також чоловік намагався сформувати власну мережу інформаторів для посиленої розвідки на території Сумщини. Росіяни планували використати таку інформацію для прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.