Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Працівники Служби безпеки України затримали у Києві 52-річного місцевого жителя, який за завданням російських спецслужб намагався влаштуватися на оборонний завод, а також збирав розвіддані про Сили оборони та стратегічну інфраструктуру України. Про це розповіли у прес-службі відомства, у вівторок, 30 січня.

Як йдеться у повідомленні, зловмисник, якого завербували окупанти дистанційно восени 2023 року, намагався виявити і передати росіянам локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.

«Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці», – йдеться у повідомленні.

У своїх повідомленнях російським спецслужбам зрадник надавав інформацію про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, а також про котельні КП «Київтеплоенерго». Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, він обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував ці об’єкти. Надані розвіддані вороги використовували для прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України. За кожне виконане завдання росіяни перераховували агенту гроші.

Крім того, за вказівкою російських кураторів, чоловік намагався влаштуватися на оборонний завод на Київщині. Для цього він підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства. Зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

СБУ викрила та задокументувала злочинну діяльність російського агента. Його затримали під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами листування з агресором та банківські картки, на які він отримував російські гроші.

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.