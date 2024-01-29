Після початку повномасштабного вторгнення жінка підтримувала окупантів у дописах у соцмережах

На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України затримали чергову інформаторку російських спецслужб. Жінка збирала для окупантів розвіддані про підрозділи морської піхоти ЗСУ. Про це у понеділок, 29 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Щоб зібрати інформацію про розташування українських підрозділів морської піхоти, жінка обходила місцевість та приховано знімала потрібні об’єкти. Також під виглядом звичайних розмов вона вивідувала інформацію у своїх знайомих. У звітах вона надсилала росіянам електронні карти з відмітками об’єктів і інформацією про приблизну кількість особового складу та військової техніки українських захисників.

«Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ», – йдеться у повідомленні.

Переписка жінки з російськими спецслужбами

Ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька із проросійською позицією. На початку повномасштабного вторгнення Росії вона поширювала у соцмережах дописи, у яких підтримувала окупантів. Таким чином жінка потрапила у поле зору російських спецслужб.

Під час обшуку у затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь Росії. Їй оголосили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років ув’язнення.