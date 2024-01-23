Мешканці Костянтинівки загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу передової в районі Бахмута, повідомили в СБУ.

Особливий інтерес агентки викликали підрозділи українських військ на бронеавтомобілях, у тому числі типу Bushmaster. Задля отримання розвідданих, жінка об’їжджала прифронтові населені пункти і приховано фотографувала «потрібні» об’єкти.

Отримані відомості вона передавала через месенджер своєму куратору, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ на окупованій території на сході України.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. СБУ задокументувала злочинні дії фігурантки, після чого її було затримано «на гарячому». У момент затримання жінка намагалась виявити і сфотографувати пункт можливого базування українських захисників. Завдяки вчасному викриттю агентки, СБУ запобігла реалізації ворожих планів.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку ще наприкінці 2022 року дистанційно завербувала російська спецслужба. Жінка вела активну антиукраїнську активність у чатах прокремлівських Telegram-каналів. Зрадниця використовувала громадський транспорт для збору розвідданих у різних локаціях, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.